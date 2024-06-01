Прощание с Анастасией Заворотнюк началось в Покровском монастыре

Поклонники и близкие известной актрисы Анастасии Заворотнюк собрались перед храмом в Покровском монастыре, чтобы попрощаться с любимой артисткой. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

На место отпевания фанаты знаменитости несут венки — многие хотят почтить память Анастасии. Заворотнюк должны похоронить сегодня на Троекуровском кладбище. Известно, что посетить ее могилу можно будет с 16:00 до 17:00 в этот день.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни ночью 30 мая на 54-м году жизни. В 2019 году у нее диагностировали страшное заболевание — рак головного мозга в четвертой стадии.

Последние несколько лет она мужественно боролась с болезнью, но все же врачи не смогли спасти артистки. В последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк умерла на руках мужа.