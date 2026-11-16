Маткапитал увеличат почти на 7%: сколько получат семьи в 2027 году

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С февраля проиндексируют более 40 видов социальных выплат. Размер сертификата на первенца достигнет 778 тысяч рублей, а поддержку смогут получить около двух миллионов семей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Материнский капитал в следующем году впервые превысит миллион рублей. Но важный нюанс — это выплата за второго ребенка. И при условии, что сертификат за первого еще не использовали.

Пособия проиндексируют почти на 7%. За первенца оно теперь составит 778 тысяч рублей. По прогнозам, маткапитал в 2027 году получат около двух миллионов семей.

Его можно потратить на покупку или улучшение жилья, оплату учебы детей. А если у родителей невысокий доход — оформить ежемесячное пособие, пока ребенку не исполнится три года.

Всего в феврале проиндексируют более 40 видов социальных выплат.

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