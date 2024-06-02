Скоро в роддом! Кэти Топурия показала фигуру на последних месяцах беременности
Кэти Топурия показала фигуру на последних месяцах беременности
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; Instagram* / keti_one_official; 5-tv.ru
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Судя по животу артистки, ее малыш уже совсем скоро появится на свет.
Певица Кэти Топурия, которая находится на последних месяцах беременности, показала свою фигуру. В личном блоге она опубликовала видео, на котором покрасовалась перед зеркалом.
Исполнительница была одета в платье и удлиненный кардиган бежевого цвета. Дополнила образ она элегантной сумкой и очками. Поклонники же восхитились фигурой и нарядом знаменитости.
Для Кэти Топурии этот малыш станет третьим ребенком. Первая дочь Оливия родилась в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. В 2017 году семейная лодка разбилась, а звезду стали замечать в компании рэпера Алексея Долматова. Впрочем, эти отношения быстро завершились.
Сейчас звезда счастлива в браке со Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. А вот пол и имя будущего ребенка певица пока не раскрывает.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала четвертого малыша.
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