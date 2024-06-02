Скоро в роддом! Кэти Топурия показала фигуру на последних месяцах беременности

Судя по животу артистки, ее малыш уже совсем скоро появится на свет.

Певица Кэти Топурия, которая находится на последних месяцах беременности, показала свою фигуру. В личном блоге она опубликовала видео, на котором покрасовалась перед зеркалом.

Исполнительница была одета в платье и удлиненный кардиган бежевого цвета. Дополнила образ она элегантной сумкой и очками. Поклонники же восхитились фигурой и нарядом знаменитости.

Для Кэти Топурии этот малыш станет третьим ребенком. Первая дочь Оливия родилась в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. В 2017 году семейная лодка разбилась, а звезду стали замечать в компании рэпера Алексея Долматова. Впрочем, эти отношения быстро завершились.

Сейчас звезда счастлива в браке со Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. А вот пол и имя будущего ребенка певица пока не раскрывает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как звезда «Дома-2» Катя Жужа назвала четвертого малыша.

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