Высокое искусство: как в челябинском Париже прошла неделя моды

На показе были представлены 14 авторских коллекций российских дизайнеров.

В Челябинской области в селе Париж 1 июня прошла настоящая неделя моды. На ярком и колоритном показе работы представили 14 талантливых российских дизайнеров — авторы смело продемонстрировали свои утонченные коллекции. Гламурное мероприятие посетил корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Парижскую неделю моды Нагайбакского района в этом году организовали в преддверии местного спортивного полумарафона. Творцам удалось поделится с аудиторией своими умениями — все образы сшиты с особым подходом и старанием. Как отметил журналист, каждая из коллекций «подчеркивает ДНК бренда», над расшифровкой которого еще стоит задуматься аудитории.

Молодой дизайнер Данила подчеркнул, что вещи из его коллекции можно носить как в повседневной жизни, так и надевать на торжественные мероприятия. Для всех неравнодушных к модным тенденциям подобная линейка одежды станет настоящей находкой — красивые изделия подойдут для самых разных случаев.

«Носить ее можно везде. На мероприятия, можно просто на улицу, если угодно», — сказал дизайнер.

Зрители остались в настоящем восторге. И поклонники моды, и те, кто неожиданно для себя оказался на показе, смогли прикоснуться к искусству и узнать для себя что-то новое и интересное.

Прошла Парижская неделя поды под открытом небом. Подиум установили возле уменьшенной копии Эйфелевой башни — главной достопримечательности челябинского Парижа.

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