Жизненная установка: чем обернется для дочери Пелагеи предательство отца

Для чего Телегин устроил этот перформанс?

Хоккеист Иван Телегин решил втянут в свои разборки с экс-супругой певицей Пелагеей их семилетнюю дочь Таисию. Недавно бабушка с ребенком пыталась отправиться в Турцию, чтобы там отметить окончание первого класса.

Но уже в аэропорту, когда большая часть процедур была пройдена, их остановил офицер таможенной службы. Телегин подал запрет на выезд дочери из России. Психолог Ирина Гуляева рассказала 5-tv.ru, что подобный поступок от отца оставит глубокий след в психике ребенка.

По словам эксперта, хоккеист таким образом мстит бывшей жене и пытается ей что-то доказать, повлиять на нее, но делает это не напрямую, а втягивая ребенка в их отношения. Таким образом, он манипулирует дочерью.

«Он хотел показать данным поступком, что он сильный, он прав и он может один моментом поставить всех на место», — подчеркнула Гуляева.

Психолог уверена, что для Таисии это окажется большим ударом и создает на всю жизнь установку: «кто сильный — тот прав».

«Для девочки это очень большая травма. Травма отвергнутости и предательства. Ребенку в равных количествах необходимо общение и внимание как от отца, так и от матери», — рассказала Ирина.

Девочкам особенно важно, чтобы в их жизни активно принимал участие отец, потому что это формирует самооценку в будущем, а также влияет на взаимодействие с социумом.

Травма проявит себя таким образом, что у ребенка появится страх быть отвергнутым, из-за этого с возрастом девочка может вступать в созависимые отношения. И если дочь Пелагеи уже сейчас пережила предательство, то она будет ожидать и переживать предательства уже от подруг и других окружающих.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Никулинском районном суде Москвы завершилось рассмотрение иска Пелагеи Телегиной к экс-супругу хоккеисту Ивану Телегину о разделе имущества.