«Похудел на 76 килограммов»: Лука Сафронов пожаловался на давление отца из-за веса

Сын известного художника сильно изменился за девять месяцев.

Сын народного художника РФ Никаса Сафронова Лука признался, что сбросил 76 килограммов из-за давления отца. Только он смог так повлиять на изменения во внешности Луки.

«Я понимал, он беспокоится за меня. Но у меня была ревность, было желание доказать ему, что я такой сильный и это для меня ничто. И я похудел — за девять месяцев сбросил 76 килограммов», — шокировал своими результатами Сафронов в эфире шоу на федеральном канале.

Никас хочет видеть сына подтянутым с красивым телом, но пока у Луки из-за резкого похудения только обвисла кожа.

Также у пианиста начались проблемы со здоровьем, в частности, у него оторвался тромб. После того, как Сафронову-младшему чудом удалось выжить, он стал принимать себя таким, какой он есть.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никас Сафронов планирует оставить сыновьям после смерти.