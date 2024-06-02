«Похудел на 76 килограммов»: Лука Сафронов пожаловался на давление отца из-за веса

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 59 0

Лука Сафронов скинул 76 килограммов из-за давления отца

«Похудел на 76 килограммов»: Лука Сафронов пожаловался на давление отца из-за веса

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Сын известного художника сильно изменился за девять месяцев.

Сын народного художника РФ Никаса Сафронова Лука признался, что сбросил 76 килограммов из-за давления отца. Только он смог так повлиять на изменения во внешности Луки.

«Я понимал, он беспокоится за меня. Но у меня была ревность, было желание доказать ему, что я такой сильный и это для меня ничто. И я похудел — за девять месяцев сбросил 76 килограммов», — шокировал своими результатами Сафронов в эфире шоу на федеральном канале.

Никас хочет видеть сына подтянутым с красивым телом, но пока у Луки из-за резкого похудения только обвисла кожа.

Также у пианиста начались проблемы со здоровьем, в частности, у него оторвался тромб. После того, как Сафронову-младшему чудом удалось выжить, он стал принимать себя таким, какой он есть.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Никас Сафронов планирует оставить сыновьям после смерти.

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.19
0.40 97.79
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:50
Трамп заявил о готовности рассекретить документы по терактам 11 сентября
20:42
«Не связан с атакой БПЛА»: глава Коми назвал причину пожара на НПЗ в Ухте
20:31
«Учатся далеко»: Филипп Киркоров отправил детей за границу
20:22
Гробы с плакатом «Солдаты Франции, погибшие на Украине» нашли в Париже
20:15
Мальдивы запретят въезд по израильским паспортам
20:10
Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сокращение добычи нефти

Сейчас читают

Кровавая вечеринка: веселье в Петербурге закончилось реанимацией и двумя трупами
Переломы трех костей стопы: сколько будет лечиться дочь Аскольда Запашного
Жизненная установка: чем обернется для дочери Пелагеи предательство отца
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео