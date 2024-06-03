С решением судьбы Украины полулегитимный лидер не справляется.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос на прошедшей встрече с Владимиром Зеленским дал украинскому лидеру понять, что конфликт с Россией будет завершен вовсе не так, как того хочет Украина. Решение будет приниматься исходя из того, как это будет выгодно всему остальному миру. Об этом сообщила сообщила пресс-служба администрации президента Филиппин.

«Думаю, все прекрасно понимают, что легче сказать, чем сделать, и это будет трудный путь, чтобы вернуться к ситуации, которая морально приемлема не только для Украины, но и для остального мира», — заявил Маркос на встрече двух политиков в Маниле.

Отмечается, что в последнее время отношения Зеленского с мировыми лидерами сильно ухудшились. Многие ведущие страны мира отказались посещать саммит в Швейцарии, посвященный решению украинской проблемы, после чего Зеленский начал обвинять своих покровителей в попытках срыва мероприятия. Под гнев бывшего юмориста попали в том числе и Соединенные Штаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский обвинил Китай в попытке отговорить страны от участия в саммите в Швейцарии.