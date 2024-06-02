«Китай работает»: Зеленский пожаловался на попытки сорвать саммит в Швейцарии

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

Зеленский: Китай отговаривает страны от участия в саммите в Швейцарии

«Китай работает»: Зеленский пожаловался на попытки сорвать саммит в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Сам Пекин заявил, что не будет участвовать в конференции в связи с решением Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Китая в попытках препятствовать участию других страны в «мирном саммите» по конфликту в Незалежной в Швейцарии. Заявление главы киевского режима на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре приводит Bloomberg.

«США призвали некоторые страны принять участие в конференции, в то время как Китай работает против этого», — сказал он.

Отмечается, что Зеленский пожаловался на попытки сорвать саммит в Швейцарии. При этом украинский президент не хочет верить, что они вызваны стремлением к «многополярной власти над миром».

Мирная конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай отказался от участия в швейцарской конференции по Украине. Дело в том, что на встрече не будет России, а это не соответствует требованиям КНР.

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