Звезда отметила, что мужчина даже перевыполняет поставленную перед ним задачу.

Анастасия Волочкова призналась, что нынешние отношения начала только ради секса. Откровениями личной жизни звезда поделилась в интервью порталу PROZvezd.

Откровенная балерина никогда ничего не скрывает. Вот и тут Анастасия решила вынести вердикт всем, а заодно и личным поделиться. Она заявила, что все проблемы от недостатка сексуальной жизни, с чем у нее все замечательно.

«Да, мужчина для плотских утех имеется, и свою нехитрую задачу он не то, что выполняет, а перевыполняет», — сообщила звезда.

Волочкова также прокомментировала дресс-код музыкальной премии телеканала RU.TV, который заключался в обязательности выбора белого цвета для наряда. Анастасия завила, что больше всех похожа на невесту, но замуж пока не собирается.

Мужчина, который находится рядом с ней, по словам балерины, необходим ей только для занятий сексом, но никак не для семейной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова высказалась о спутнике дочери.