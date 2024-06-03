Над Белгородской областью уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 15 0

В Минобороны сообщили о пресечении очередной попытки киевского режима совершить террористическую атаку.

Над Белгородской областью уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха»

Фото: Бобылев Сергей / ТАС

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки националистов была пресечена около 21:10 по московскому времени.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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