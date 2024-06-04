Те еще ягодки: Минсельхоз и ФАС заинтересовались резким ростом цен на клубнику
Минсельхоз и ФАС проанализируют резкий рост цен на клубнику
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Одни килограмм в среднем сейчас обходится в 600 рублей.
Резкий рост стоимости клубники взяли на контроль Минсельхоз и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Эксперты уже анализируют цены на ягоды. Вскоре они должны будут ответить, почему произошло подорожание.
Виноваты майские сугробы? Почему так резко взлетели цены на клубнику и черешню
Одни килограмм в среднем сейчас обходится в 600 рублей. То есть за год рост составил 20%, хотя оснований для этого в Минсельхозе не видят. И есть подозрения, что речь идет о спекуляциях. Хотя сами продавцы объясняют повышение майскими заморозками, во время которых якобы погибла часть урожая.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как правильно выбрать клубнику.
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