Блогер Лилия Абрамова призналась в плохом поступке из юности: кому досталось сполна?

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 23 0

Блогер Абрамова в юности вылила на сотрудника школы ведро с грязной водой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Никто в ее семье не знал об этом инциденте.

Блогер Татарка FM (настоящее имя Лилия Абрамова) никогда не была трудным подростком, но все же один плохой поступок за ней есть. Об этом она рассказала на премии интернет-контента ИРИ корреспонденту 5-tv.ru.

Женщина рассказала, что родители ее хорошо воспитали, в семье никогда не было проблем.

«Я никогда не была трудным подростком. Я была идеальным ребенком, идеальным подростком. Я настолько была правильно воспитана, и в семье в самой вообще проблем не было. Со мной проблемы были в школе», — рассказала Абрамова.

Блогер никогда не пререкалась с учителями в школе. Однажды ей пришлось помыть класс, и именно тогда она совершила не самый хороший поступок.

«Меня так любили учителя, потому что я была очень хорошо воспитанной. Я никогда не пререкалась. Я могла помыть класс, и вот это грязное ведро я могла вылить с третьего этажа в окно и (однажды. — Прим. ред.) там сидел, оказывается, человек, курил в учительской. И на него все попало, но никто в семье о моих подвигах никогда не знал», — призналась блогер.

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