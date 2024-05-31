«Победитель сам над собой»: Домнина ответила хейтерам Костомарова

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 644 0

Оксана Домнина в ответ на критику супруга Костомарова в сети назвала его героем

«Победитель сам над собой»: Домнина ответила хейтерам Костомарова

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Российский фигурист чуть не скончался в прошлом году из-за осложнений, связанных с пневмонией.

Бывшая фигуристка и заслуженный мастер спорта России Оксана Домнина ответила всем тем, кто оскорблял олимпийского чемпиона и ее супруга Романа Костомарова. Во время одного из шоу на You-Tube она также призналась, что муж для нее — настоящий герой.

«Для меня с первого дня Рома был как герой, победитель именно болезни, победитель сам над собой», — высказалась Домнина.

Она рассказала, что редко встречала оскорбление в адрес фигуриста Романа Костомарова, в которых комментаторы призывали не называть его героем только потому что он заболел.

Причем Костомаров никогда не стремился кому-то что-то доказать или показать, подчеркнула Домнина. Она также считает, что многие называют фигуриста именно победителем и героем.

Роман Костомаров известен как человек, который не сдается, несмотря на трудности. В начале 2023 года он попал в больницу из-за пневмонии.

На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Роман Костомаров боролся с фантомными болями после ампутации.

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