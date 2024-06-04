Есть или не есть после шести: поставлена точка в споре о вечернем приеме пищи

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

Гастроэнтеролог Тимощенко: последний прием пищи должен быть за три часа до сна

Есть или не есть после шести: поставлена точка в споре о вечернем приеме пищи

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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И как прием пищи после 18 часов может навредить фигуре и здоровью?

Последний прием пищи должен быть максимум за три часа до сна. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко в беседе с изданием NEWS.ru.

Врач подчеркнула, что рекомендация не есть после шести часов вечера является довольно популярной и оправданной, но содержит важный нюанс. Дело в том, что эти рамки рассчитаны на определенное время отхода ко сну, которое является наиболее оптимальным для здоровья.

«Запрет на прием пищи после 18 часов существует долгое время и стал уже популярной рекомендацией лицам, стремящимся снизить вес. Она появилась не просто так. Смысл в нежелательности приема пищи за три часа до сна. Учитывая факт ранее рекомендованного режима сна и бодрствования, появилось это время», — сказала врач.

Рекомендации особенно необходимо соблюдать людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для них поздний ужин может привести к рефлюксу — забросу содержимого желудка в пищевод, говорит врач.

Тем, кто ложится спать позднее, прием пищи можно отодвинуть. При этом важно, чтобы еда не была тяжелой.

«Если ложиться спать позже, то последний прием допустимо сдвигать на более поздний час. Кроме того, важно, чтобы последний прием пищи был легким, желательно белковым, в частности легкоусвояемые белки, предпочтительно [употреблять] с некалорийным гарниром», — пояснила Тимощенко.

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