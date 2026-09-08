Брокколи и цветная капуста: они похожи, но работают по-разному

Брокколи содержит больше витамина C и антиоксидантов, чем цветная капуста

Цветная капуста и брокколи относятся к одному семейству овощей, однако отличаются составом полезных веществ и особенностями воздействия на организм. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказал доцент кафедры пищевых технологий Дмитрий Быстров.

Оба продукта содержат витамины, минералы и пищевые волокна, которые помогают поддерживать нормальную работу организма. При этом брокколи считается более богатым источником некоторых витаминов и антиоксидантов.

По словам специалиста, брокколи отличается высоким содержанием витамина C, витамина K, фолатов и растительных соединений, которые участвуют в защите клеток от окислительного стресса. В составе этого овоща также присутствует сульфорафан — вещество, которому ученые приписывают ряд полезных свойств.

Цветная капуста также обладает ценным составом. Она содержит витамины группы B, витамин C, калий, магний и клетчатку. Благодаря нейтральному вкусу этот овощ часто используют в различных блюдах, в том числе как основу для альтернативных гарниров.

Эксперт отметил, что однозначно назвать один из овощей более полезным нельзя. Выбор между брокколи и цветной капустой зависит от рациона человека и его вкусовых предпочтений. Оптимальным вариантом остается разнообразное питание, в котором присутствуют разные виды овощей.

Оба продукта лучше употреблять в свежем, приготовленном на пару или слегка обработанном виде, чтобы сохранить больше полезных компонентов.

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