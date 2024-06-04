«Иметь дело не придется»: чем опасен стоматологический туризм для россиян

Стоматолог Рожнов: растут случаи перелечивания зубов после врачей в Турции
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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К каким серьезным последствиям может привести лечение зубов за границей?
Сэкономить на оплате лечения зубов за рубежом можно, но последствия для клиента будут плачевными. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал врач-стоматолог Сергей Рожнов.
Так называемый стоматологический туризм пользуется особым спросом благодаря сравнительно низким ценам, предлагаемым некоторыми иностранными специалистами. Часто доверчивые путешественники пользуются их услугами, не подозревая о «подводных камнях». Речь о клиниках-лоукостерах, у которых прибыль складывается за счет сокращения расходов на медицинское обслуживание — начиная от диагностики, заканчивая используемыми материалами.
В качестве примера Рожнов привел такие страны как Турция и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
«При этом и врачи, и руководство клиник прекрасно понимают, что турист уедет и увезет все осложнения домой, так что стоматологии с ними иметь дело не придется», — подметил неприятный факт Рожнов.
По словам эксперта, в клиниках Дубая уровень стоматологии отстает от российских стандартов не менее чем на десять лет. Причина низких цен также кроется в большим количеством малоквалифицированных врачей в некоторых странах.
Также Рожнов признается, что в России растет число случаев, когда граждане обращаются для перелечивания зубов после посещения стоматологов в Турции.
Ранее 5-tv.ru писал, как часто стоит ходить к стоматологу, если сейчас ничего не тревожит.
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