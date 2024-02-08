Профилактический осмотр: как часто надо ходить к стоматологу, если ничего не беспокоит

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Стоматолог Давидян: для профилактики стоматолога следует посещать раз в полгода

Профилактический осмотр: как часто надо ходить к стоматологу, если ничего не беспокоит

Фото: Depositphotos / DmitryPoch

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Если человек заботится о здоровье зубов и десен, то и со всеми остальными органами, участвующими в переработке пищи, все будет отлично.

Многие привыкли обращаться к тому или иному врачу, лишь когда что-то начинает болеть. Однако такая позиция в корне неверна как к здоровью в целом, так и к здоровью зубов в частности. В беседе с изданием «Страсти» стоматолог Арам Давидян рассказал, как часто нужно ходить к стоматологу, даже если ничего не тревожит.

Специалист пояснил, если зубы и десна будут здоровы, то и со всеми остальными органами пищеварительной системы будет все в порядке. А чтобы следить за состоянием полости рта, необходимо посещать стоматолога раз в полгода. На приеме врач задаст вопросы об общем самочувствии, о предыдущих проблемах и методах лечения, осмотрит зубы и десны. Это поможет выявить наличие кариеса, бактериального налета, зубного камня. Специалист также может проверить высоту десен и состояние эмали.

Если все в порядке, то стоматолог даст рекомендации по правильному уходу за полостью рта: как чистить зубы, как выбрать зубную щетку, пасту и другие средства гигиены.

Кроме того, на приеме специалист может предложить провести профессиональную чистку зубов. Эта процедура в домашних условиях такого результата не даст.

«Под деснами и между зубами остается налет, и через некоторое время здесь начинаются необратимые разрушительные процессы. Чтобы полностью убрать с зубов бактериальную пленку, необходима профилактическая чистка в стоматологической клинике», — пояснил стоматолог.

Если же у пациента все же присутствуют проблемы с зубами, посещать специалиста следует раз в три месяца. А при дискомфорте и неприятных ощущениях — как можно быстрее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему зимой чаще болят зубы.

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