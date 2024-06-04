Шахта лифта обрушилась во время ремонта в здании в центре Москвы

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В этот момент внутри находился рабочий.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

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В центре Москвы рабочего пришлось снимать с высоты четвертого этажа. Шахта лифта, которую он ремонтировал, рухнула прямо во двор.

Здание в Милютинском переулке — старое, поэтому подъемник к нему пристраивали позднее, со стороны улицы. Рабочий успел зацепиться за выступ, ему помогли очевидцы. Сейчас на месте находятся оперативные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как спастись из застрявшего лифта. Жильцы многоэтажных домов не понаслышке знают о проблемах с работой лифтов: то остановится внезапно, то пролетит несколько этажей.

Почему же поездки в лифте все чаще превращаются в смертельно опасный аттракцион и можно ли спастись в такой ситуации? Самое важное — это помнить правило, написанное в буквальном смысле кровью: ни в коем случае нельзя выбираться из неисправного лифта самостоятельно.

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