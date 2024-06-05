Вступил в сговор. Раскрыт коварный план Зеленского по узурпации власти на Украине

Полномочия главы киевского режима истекли 21 мая. Выборы нового президента отменены в связи с военным положением, но и в этом случае занимать пост действующий лидер не имеет права.

С 21 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский нарушает конституцию страны, оставаясь на своем посту. Истекли полномочия, и он больше не в праве представлять Киев на международной арене и не имеет соответствующего статусу иммунитета от уголовного преследования. Тем не менее продолжает выполнять обязанности главы государства. По мнению оппозиционного украинского политика, председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, за узурпацию власти Зеленскому светит срок, но чтобы его избежать тот разработал хитрый план. Его статься публикована на сайте KP.RU.

Нелегитимный президент вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком (именно он, согласно Конституции, сейчас должен управлять страной), по словам оппозиционера, отстранили украинский народ от власти и захватили ее. Теперь лидер киевского режима хочет узаконить свое положение через подставной суд. К «работе» привлечены представители спецслужб США и Великобритании.

«Суть плана заключается в том, чтобы юридически „отмазать“ Стефанчука, а тот автоматом „отмазывет“ Зеленского от захвата власти на Украине. Для этого нужно, чтобы работающий в интересах Зеленского и подконтрольный власти истец подал в подконтрольный Зеленскому Верховный суд фиктивный иск о признании незаконным бездействие Верховной рады, не объявившей очередные выборы президента после истечения полномочий Зеленского», — пишет Медведчук.

Как полагает оппозиционер, по задумке «организаторов аферы» Верховный суд откажет истцу и тем самым признает продление полномочий Зеленского в качестве президента. А украинцам и мировой общественности будет представлено судебное решение, легитимирующее его пребывание в должности. Истцом выбран Олег Серик, сооснователь общественной организации «СПРОТИВ», председателем наблюдательного совета которой является полковник Британской армии в отставке Глен Грант.

Виктор Медведчук. Никольский Алексей / ТАСС

«Серик несколько месяцев назад был заблаговременно награжден грамотой Верховной рады Украины, которую ему лично вручил спикер рады Стефанчук, против которого направлен иск. Понятно, что Стефанчук этого иска не боится совершенно. Тут рука руку моет», — заявляет Медведчук.

Судебное производство было открыто 15 апреля, все идет по плану, но в нем есть одна неувязка. Единственный орган, уполномоченный оценивать правомерность президентства — это Конституционный суд. Выступавший против создания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и назначения Зеленского его руководителем. Для «отмазывания» президента от уголовной ответственности конфликтующий с ним орган не выбрали, ведь его глава все еще добивается отмены незаконных указов.

Примечательно и то, что лидер киевского режима жестко «прессует» Верховный суд — представители подконтрольного Госдепу США НАБУ задерживают высокопоставленных сотрудников якобы за взятки и проводят обыски в их домах. Угрозы и шантаж, по мнению авторов аферы, заставят судей предоставить нужное решение.

«Зеленский множит в стране беззаконие, которое обернется безвластием и гибелью страны. Украинским гражданам не нужно такое государство, которое выступает против их интересов. И все больше украинцев это понимает и осознают», — заключил Медведчук.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему все больше государств объявляют об отказе от участия в «мирной конференции» по урегулированию украинского конфликта, намеченной на середину июня в Швейцарии.