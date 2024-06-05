«Вредит себе»: Боня сравнила отца своей дочери с бывшим мужем Пелагеи

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Боня раскритиковала экс-мужа Пелагеи за запрет на выезд их дочери за границу

«Вредит себе»: Боня сравнила отца своей дочери с бывшим мужем Пелагеи

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Чем отличается поведение предпринимателя Алекса Смерфита от того, что делает хоккеист Иван Телегин?

Виктория Боня боялась попасть в ситуацию Пелагеи, чей бывший муж поставил запрет на выезд их общего ребенка за границу. Об это звезда «Дома-2» рассказала в беседе с изданием VOICE.

Недавно певица сообщила на своей странице в социальных сетях, что ее экс-супруг Иван Телегин воспрепятствовал выезду дочери Таисии на отдых в Турцию. Причем, узнала об этом звезда только во время регистрации в аэропорту.

По мнению Бони, подобную выходку Телегина можно расценивать как способ отыграться на певице. У самой Виктории тоже были подобные опасения. Она переживала, что похожая ситуация может произойти с отцом ее единственной дочери Анджелины-Летиции.

Но после откровенного разговора с Алексом Смерфитом звезда успокоилась: тот пообещал ей никогда не совершать подлости и, конечно, не манипулировать ребенком

«Тот, кто вредит, вредит в первую очередь себе, а потом начинает пожинать плоды. От этих обид рождаются болезни, потом проходит пять-семь-десять лет, и он думает: „А почему меня сразил рак?“, или еще какая-то другая болезнь», — считает Боня.

Ранее 5-tv.ru писал, что ведущая «Дома-2» Ольга Орлова возмутилась поступком хоккеиста Ивана Телегина — экс-мужа Пелагеи.

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