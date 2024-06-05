«Регион номер один»: Дрозденко рассказал на ПМЭФ о достижениях Ленобласти

|
Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 23 0

Дрозденко: Ленобласть является лидером по объемам промышленного строительства

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Там производится 90% компонентов, необходимых этой отрасли.

Ленинградская область занимает лидирующие позиции по объему промышленного строительства в России. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня мы получили очень интересные цифры. Мы регион номер один в Российской Федерации по объему промышленного строительства. Именно в метрах промышленного строительства мы вырвались в лидеры», — сказал глава Ленобласти.

Власти региона в рамках форума подписали соглашение с компанией, которая расширяет бизнес по выпуску панелей для заводов, складов и бытовых помещений.

Сегодня, подчеркнул он, в регионе производится 90% компонентов, необходимых для промышленного строительства. При этом Дрозденко напомнил о важности импортозамещения.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о регистрации в России почти 30 медизделий со встроенным искусственным интеллектом. Министр выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.76
-0.62 96.56
-0.31
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

16:44
«Это беззаконие»: глава Рособрнадзора о проведении досмотра выпускников на ЕГЭ
16:39
Бил как боксерскую грушу и изменял? Блогер назвал причину развода Алсу с мужем
16:26
Президент АКИТ сообщил о росте объемов торговли в интернет-магазинах РФ
16:23
Выставку «Россия» посетили 15 миллионов человек
16:18
Банк «РОССИЯ» договорился о сотрудничестве с ж/д оператором «Урал Логистика»
16:17
Российские подразделения сорвали ротацию ВСУ в Запорожской области

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
«Своеобразная тема»: как предовтратить появление рака мозга
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака