«Регион номер один»: Дрозденко рассказал на ПМЭФ о достижениях Ленобласти

Там производится 90% компонентов, необходимых этой отрасли.

Ленинградская область занимает лидирующие позиции по объему промышленного строительства в России. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума.

«Сегодня мы получили очень интересные цифры. Мы регион номер один в Российской Федерации по объему промышленного строительства. Именно в метрах промышленного строительства мы вырвались в лидеры», — сказал глава Ленобласти.

Власти региона в рамках форума подписали соглашение с компанией, которая расширяет бизнес по выпуску панелей для заводов, складов и бытовых помещений.

Сегодня, подчеркнул он, в регионе производится 90% компонентов, необходимых для промышленного строительства. При этом Дрозденко напомнил о важности импортозамещения.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».

Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о регистрации в России почти 30 медизделий со встроенным искусственным интеллектом. Министр выступил на Петербургском международном экономическом форуме.