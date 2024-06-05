«Мы на лидирующих позициях»: в России зарегистрированы почти 30 медизделий с ИИ

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Евгения Романова
Евгения Романова 11 0

Мурашко: почти 30 медизделий с искусственным интеллектом зарегистрировано в РФ

«Мы на лидирующих позициях»: в России зарегистрированы почти 30 медизделий с ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
ПМЭФ 2024

Глава Минздрава выступил на Петербургском международном экономическом форуме.

В России зарегистрировали почти 30 медицинских изделий со встроенным искусственным интеллектом (ИИ). Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на сессии в рамках Петербургского международного экономического форума, как передает корреспондент 5-tv.ru. 

«Почти 30 медицинских изделий сегодня зарегистрировано в стране, практически мы занимаем лидирующие позиции», — сказал министр.

Мурашко подчеркнул, что в 2023 году было зарегистрировано 18 таких разработок.

В Северной Столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум».
Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Роспатенте заявили о росте числа производителей в сфере фармацевтики. Если ранее иностранные разработчики занимали более половины российского рынка, то на сегодняшний день ситуация сильно изменилась.

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