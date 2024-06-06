Залог возврата: под какой процент можно давать человеку деньги в долг

Юрист Гаврюшкин: если сумма долга меньше 100 тысяч рублей, то он беспроцентный
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов
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Оказывается в этом деле есть свои нюансы.
Закон не запрещает давать деньги в долг под проценты. Но это не значит, что сумма процентов может быть любая. Об этом сообщил изданию aif.ru юрист Сергей Гаврюшкин.
Если договор оформляют два физических лица, а сумма меньше 100 тысяч рублей, то в данном случае займ будет считаться беспроцентным. Даже при том условии, если они были прописаны в договоре, то одалживающий деньги получит только ту сумму, которую отдавал.
Однако и устанавливать слишком большой процент тоже не получится.
«Есть прецеденты, когда суд снижал размер процентов, поскольку они были слишком велики и несоразмерны долговым обязательствам», — отметил эксперт.
По его словам, для такого заявления необходимые весомые доказательства.
Если размер процентов не устанавливается между сторонами, то в случае разбирательств придется ориентироваться на актуальную ставку ЦБ РФ. На данный момент она составляет 16% годовых.
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