Залог возврата: под какой процент можно давать человеку деньги в долг

Оказывается в этом деле есть свои нюансы.

Закон не запрещает давать деньги в долг под проценты. Но это не значит, что сумма процентов может быть любая. Об этом сообщил изданию aif.ru юрист Сергей Гаврюшкин.

Если договор оформляют два физических лица, а сумма меньше 100 тысяч рублей, то в данном случае займ будет считаться беспроцентным. Даже при том условии, если они были прописаны в договоре, то одалживающий деньги получит только ту сумму, которую отдавал.

Однако и устанавливать слишком большой процент тоже не получится.

«Есть прецеденты, когда суд снижал размер процентов, поскольку они были слишком велики и несоразмерны долговым обязательствам», — отметил эксперт.

По его словам, для такого заявления необходимые весомые доказательства.

Если размер процентов не устанавливается между сторонами, то в случае разбирательств придется ориентироваться на актуальную ставку ЦБ РФ. На данный момент она составляет 16% годовых.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в России начинают действовать новые правила для получения льготной ипотеки от крупнейших банков.