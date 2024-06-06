Округлая и сбалансированная: хирург назвал операцию для создания идеальной фигуры

Какая процедура поможет быстро привести себя в форму?

Липомоделирование помогает сформировать максимально естественную фигуру. Об этом рассказал пластический хирург Олег Снигирь в беседе с изданием «Страсти».

Врач отмечает, что, несмотря на множество преимуществ данной процедуры, есть также ряд особенностей, которые нужно учитывать.

«Лишний жир, например, из живота и поясничной области забираем, и с его помощью увеличиваем ягодицы, придавая им более округлую, упругую форму, и делаем фигуру более сбалансированной. Проще говоря, именно липомоделирование помогает приблизить фигуру к самому красивому, эстетически выгодному и выразительному пропорциональному соотношению, называемому в народе «песочные часы», — говорит Снигирь.

Эта процедура проходит в два этапа. Сначала у пациента забирают жировую ткань из проблемной зоны, затем подготавливают и переносят ее в желаемую область, проводя коррекцию.

Среди плюсов липомоделирования — минимальные шансы на возникновение аллергической реакции или отторжение ткани организмом. К тому же, процедуру можно провести практически на всех желаемых зонах. Также с помощью липомоделирования можно скорректировать возрастные изменения на лице.

Таким образом добиться идеальной фигуры благодаря операции могут как женщины, так и мужчины.

Однако для результата важно соблюдать ряд правил, в том числе, в период реабилитации.

«Она будет гораздо легче, чем после иных вмешательств, но это не отменяет того, что врач пропишет ношение компрессионного белья и пациенту будет необходимо соблюдать рекомендации своего хирурга. Например, контролировать соответствие режима определенной физиотерапевтической поддержки, чтобы как можно быстрее сошли отеки и небольшие синяки», — подчеркивает специалист.

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