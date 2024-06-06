Токсичнее сигарет: врач сравнила вред от картофеля фри с последствиями курения

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 17 0

Daily Mail: в картофеле фри токсичных соединений больше, чем в сигаретах

Токсичнее сигарет: врач сравнила вред от картофеля фри с последствиями курения

Фото: www.globallookpress.com / Bodo Schieren

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Многие продукты производятся с использованием довольно опасных растительных масел.

Растительное масло — ингредиент, который может превратить вкусное блюдо в медленно действующий яд. Речь идет об обработанных маслах, изготавливаемых из семян — подсолнечное, кукурузное, рапсовое, соевое, хлопковое и сафлоровое. И они могут быть токсичны и опасны развитием ряда заболеваний, особенно при многоразовом использовании. Например, при приготовлении картофеля фри.

Об этом в своем материале для газеты Daily Mail рассказала семейный врач Кэтрин Шэнахан из США. По мнению доктора, количество токсинов в порции такой картошки аналогично их содержанию в 25 сигаретах — больше пачки! А все потому что масло для жарки изготавливается с использованием высокотехнологического оборудования, содержит много полинасыщенных жирных кислот ПНЖК), склонно к окислению и последующему выделению токсичных липидов.

Как отметила доктор Шэнахан, особо опасными токсинами, содержащимися в растительных маслах, считаются альдегиды. В их числе консервант формальдегид и многие другие вещества, которые способствуют канцерогенности сигарет. По мнению врача, количество токсинов в порции картофеля сравнимо с выкуриванием пачки сигарет. А жарка во фритюре лишь усиливает негативный эффект. Эксперт допускает, что такое воздействие может быть одним из факторов развития болезни Альцгеймера. 

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