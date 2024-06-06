Правительство РФ утвердило распоряжение о реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.

Уточняется, что документ определяет концедента — сторону, выступающую от имени государства, и концессионера — инвестора, который будет строить ВСМ и получит права владения и использования на всю создаваемую инфраструктуру.

Также отмечается, что до 1 августа 2024 года проект строительства ВСМ будет включен в перечень самоокупаемых инвестпроектов, при реализации которых на возвратной основе будут использоваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Так, в следующем году из ФНБ на строительство магистрали будет выделено не менее 300 миллиардов рублей в виде кредита по ставке не выше 1%.

Президент РФ Владимир Путин 14 марта дал старт строительству ВСМ Москва — Петербург. Глава государства принял участие в церемонии заливки первого бетона в основание седьмого энергоблока Ленинградской АЭС по видеосвязи.

Путин отметил, что ВСМ будет способствовать росту деловой активности и туризма, ведь магистраль пройдет по территории шести регионов, где проживает около 30 миллионов человек — примерно 20% всего населения России.

Тогда же компания Российские железные дороги (РЖД) продемонстрировала дизайн поезда, который будет курсировать по ВСМ между Москвой и Петербургом.

В РЖД отметили, что убранство вагонов будущего поезда будет выдержано в черно-серебряной гамме, а передняя часть станет более обтекаемой по сравнению со стандартными поездами. Их сборка начнется в 2026 году.

Также сообщалось, что поезда будут двигаться по ВСМ со скоростью от 200 до 400 км/ч. Таким образом, время в пути между Москвой и Петербургом сократится до 2 часов 15 минут.

В апреле президент дал ряд поручений по строительству магистрали, которые необходимо выполнить к 1 июля.

В частности, правительство должно сформировать перечень земельных участков, которые нужны для реализации проекта, и принять решение об их использовании в целях строительства ВСМ.

Также кабмин должен совместно с властями причастных к строительству ВСМ регионов рассмотреть вопрос о создании в необходимом количестве объектов транспортной инфраструктуры. Они должны обеспечить в ходе строительных работ сохранение уровня связанности в пределах субъектов России.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как появление ВСМ между Петербургом и Москвой изменит Россию.