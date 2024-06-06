Полиция задержала подозреваемого в жестокой расправе на западе Москвы

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура российской столицы.

В ведомстве уточнили, что мужчина оказал сопротивление при задержании и был ранен. Сейчас его увезли в больницу.

«При нем обнаружено оружие, из которого производились выстрелы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Жестокая расправа произошла днем возле дома на улице Алексея Свиридова в столице России. Как сообщают очевидцы, преследовать жертву мужчина начал от детской площадки. Именно там раздался первый выстрел. Раненый пытался скрыться во дворах, но далеко уйти не смог и упал на обочине, где и получил несколько пуль. Всего же было около 15 выстрелов, предположительно, из автоматического оружия.

Погибший — 34-летний мужчина. Сейчас следователи устанавливают все детали трагедии и опрашивают очевидцев.

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