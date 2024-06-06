Полиция задержала подозреваемого в жестокой расправе на западе Москвы

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 73 0

Следователи устанавливают все детали трагедии и опрашивают очевидцев.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве на западе Москвы. Об этом сообщает прокуратура российской столицы.

В ведомстве уточнили, что мужчина оказал сопротивление при задержании и был ранен. Сейчас его увезли в больницу.

«При нем обнаружено оружие, из которого производились выстрелы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Жестокая расправа произошла днем возле дома на улице Алексея Свиридова в столице России. Как сообщают очевидцы, преследовать жертву мужчина начал от детской площадки. Именно там раздался первый выстрел. Раненый пытался скрыться во дворах, но далеко уйти не смог и упал на обочине, где и получил несколько пуль. Всего же было около 15 выстрелов, предположительно, из автоматического оружия.

Погибший — 34-летний мужчина. Сейчас следователи устанавливают все детали трагедии и опрашивают очевидцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:49
Экс-глава МИД Австрии заявила на ПМЭФ об огромном расколе в обществе США
15:41
Патрушев указал на растущий разрыв между спросом на чистую воду и ее запасами в мире
15:35
Не терпит промедлений: при каких симптомах нужно срочно бежать к гинекологу
15:22
Семья Заворотнюк обратилась к поклонникам актрисы: «Мы тоже верили в чудо»
15:11
РФПИ и партнеры сообщили о запуске Белопорожских ГЭС в Карелии
15:04
Превзойдет саму Шарапову? Юная Мирра Андреева наступает на пятки звездам тенниса

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2