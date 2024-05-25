Врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 464 0

Злоумышленник был нейтрализован в ходе штурма.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Врачи констатировали смерть мужчины, открывшего стрельбу в Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Лечи Алханов открыл стрельбу на Народной улице в Санкт-Петербурге сегодня днем. В ходе штурма полицейским удалось его нейтрализовать. Как отметил собеседник, прибывшие на место ЧП медики около 20 минут пытались сохранить ему жизнь, однако спасти его не удалось.

В Росгвардии ранее рассказали, что злоумышленник открыл стрельбу по правоохранителям, после чего забаррикадировался в одной из квартир. Силовики вели с ним переговоры на протяжении нескольких часов, однако они оказались безрезультатны.

Бойцы Росгвардии и спецназа взяли квартиру штурмом, вооруженный пытался оказать сопротивление, но был нейтрализован. Сотрудники СОБР применили специальные средства в соответствии с законодательством.

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