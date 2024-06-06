Прилучный сделал педикюр своей жене Брутян: «Самый лучший мастер»

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

Зепюр Брутян назвала мужа Павла Прилучного лучшим мастером по педикюру

Прилучный сделал педикюр своей жене Брутян: «Самый лучший мастер»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Заботливый супруг решил сам сделать супруге эту процедуру. Как она отреагировала?

Актриса Зепюр Брутян показала, как ее супруг Павел Прилучный делает ей педикюр. Новые снимки она показала в личном блоге.

По словам артистки, муж решил сам сделать ей педикюр. Он аккуратно постриг ногти жене, а затем показал, что процедура завершена.

«Чем ты там занят, мой лучший мастер? Любимый!» — сказала Зепюр.

Павел Прилучный делает педикюр своей жене - если нужна надпись под фотоПавел Прилучный делает педикюр своей жене. Instagram* / zepyur_brutyan

Известно, что на данный момент пара вместе с годовалым сыном Микаэлем наслаждаются отпуском на живописном курорте

Зепюр Брутян и Павел Прилучный поженились осенью 2022 года. В апреле 2023 года у пары родился сын Микаэль. Также у артиста есть 11-летний сын Тимофей и семилетняя дочь Моя от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зепюр Брутян неожиданно прибавила в весе.

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