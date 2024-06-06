«Синергия» и российский форум «Индустрия дизайна» договорились о сотрудничестве

Соглашение о сотрудничестве подписали корпорация «Синергия» и российский форум «Индустрия дизайна». Соответствующий документ был подписан сторонами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Соглашение заключили президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов и директор российского форума «Индустрия дизайна» Екатерина Иванова. После подписания они обменялись рукопожатиями.

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, футболки с цитатами Владимира Путина стали самой популярной продукцией на ПМЭФ.