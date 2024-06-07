«С пренебрежением относится»: Шаляпин пожаловался на недоброжелательность Пьехи

Чем музыкант задел артиста-скандалиста?

Певец Прохор Шаляпин пожаловался на недоброжелательность и холодное отношение со стороны коллеги Стаса Пьехи. Как рассказал артист в интервью блогеру Данилу Доэрти, он немного недоволен некоторыми песнями исполнителя.

По словам Шаляпина, песню «Одна звезда», ставшую хитом в исполнении Пьехи, композитор Виктор Дробыш написал для него. Якобы последний даже напевал ее ему по телефону. А в результате исполнять отдал Пьехе. Хотя Шаляпин после того, как ему отдали петь романс «Утраченная юность», немного успокоился. Ведь это куда более серьезное произведение.

«Я не могу понять, почему Стас ко мне с таким пренебрежением относится… Мы уже все взрослые люди. Не старые еще, но надо уже быть немножечко снисходительнее друг к другу», — заявил Шаляпин.

Он не уточнил, в чем именно проявляется недоброжелательность, но отметил, что очень любит Эдиту Пьеху, а также уважительно относится к маме Стаса Илоне Броневицкой. Она вела выпускной Шаляпина в Гнесинском училище.

«Я очень люблю его бабушку, не потому что она бабушка, а потому что Эдита все-таки эталон культуры и стиля. Мы в составе одной команды летали в Нью-Йорк, я помню, вместе сидели в самолете, жили в одном отеле. Замечательная женщина, очень обаятельная, много историй рассказывала, с большим уважением к ней отношусь», — сказал артист.

В заключение Шаляпин признался — он бы с легкостью мог бы с Пьехой подружиться и найти общий язык.

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