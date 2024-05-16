Прохор Шаляпин о сексе за деньги: «Я играю по-крупному»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 43 0

Певец Прохор Шаляпин заявил, что не продаст себя за 200 долларов в час

Прохор Шаляпин о сексе за деньги: «Я играю по-крупному»

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Исполнитель уверен, что у каждого есть «своя цена». Однако его — слишком высока.

Певец Прохор Шаляпин признался, что 200 долларов за час — слишком маленькая для него сумма, чтобы «продать себя». Об этом исполнитель заявил в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой.

Интервьюер прочитала несколько заголовков новостей про знаменитость. Часть из них была фейком, а одна и вовсе гласила, что Шаляпин выставил свою анкету на сайте знакомств для интима за деньги. Якобы Прохор оценил себя и свое тело в двести долларов в час.

«Я играю по-крупному, какие двести за час? Это я могу на съемки прийти, это ладно. А двести за час — ты что меня так недооцениваешь?» — опроверг новость певец.

Он добавил, что «все бесценны», однако каждый рано или поздно может согласится на определенную сумму.

Кроме того, исполнитель уверен, что многие российские звезды продавали свои интимные услуги в обмен славу и «продвижение» по карьерной лестнице.

«Ну что, все карьеру построили за красивые глазки, за талант? Кто-то все равно там ночами свое берет за эти карьеры», — сказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину.

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