Прохор Шаляпин о сексе за деньги: «Я играю по-крупному»

Исполнитель уверен, что у каждого есть «своя цена». Однако его — слишком высока.

Певец Прохор Шаляпин признался, что 200 долларов за час — слишком маленькая для него сумма, чтобы «продать себя». Об этом исполнитель заявил в беседе с журналисткой Аленой Жигаловой.

Интервьюер прочитала несколько заголовков новостей про знаменитость. Часть из них была фейком, а одна и вовсе гласила, что Шаляпин выставил свою анкету на сайте знакомств для интима за деньги. Якобы Прохор оценил себя и свое тело в двести долларов в час.

«Я играю по-крупному, какие двести за час? Это я могу на съемки прийти, это ладно. А двести за час — ты что меня так недооцениваешь?» — опроверг новость певец.

Он добавил, что «все бесценны», однако каждый рано или поздно может согласится на определенную сумму.

Кроме того, исполнитель уверен, что многие российские звезды продавали свои интимные услуги в обмен славу и «продвижение» по карьерной лестнице.

«Ну что, все карьеру построили за красивые глазки, за талант? Кто-то все равно там ночами свое берет за эти карьеры», — сказал музыкант.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из молодых артистов нравится Прохору Шаляпину.