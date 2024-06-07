Опять ляпнул не то: Байден заявил, что Израиль не собирался вторгаться в Россию

Американский лидер вновь дал повод усомниться в своих когнитивных способностях, а значит, в возможности руководить страной в ближайшие годы.

Почти ни дня не проходит без того, чтобы президент США Джо Байден что-нибудь да не выдал эдакое. Так, на днях он вновь оговорился. Давая интервью телеканалу АВС, американский лидер заявил, что Израиль не собирался вторгаться в Россию.

«Я думаю, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху меня слушает: они этого не сделали, они не собирались идти в Россию, вторгаться в Рафах полномасштабно», — сказал Байден.

К слову, далеко не впервые самый старый президент США вызывает недоумение своими заявлениями и поведением. Ранее он говорил, что его босс — вице-президент Камала Харрис, а также пытался пожать руку невидимому собеседнику, не мог выбрать, кого поприветствовать, падал на сцене и трапе самолета, путал названия стран, обращался к умершим политикам и просил помощников помочь в поисках выхода из помещения.

При этом Байден все еще планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствует Джо Байден в последнее время.