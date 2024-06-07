Страшное ДТП с вахтовиками в Забайкалье: число пострадавших превысило 20 человек

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 55 0

Число пострадавших при ДТП в Забайкалье выросло до 22

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко ; Telegram / Полиция Забайкалья / umvd75; 5-tv.ru

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Еще трое погибли.

Число пострадавших в аварии с машиной вахтовиков в Забайкальском крае выросло до 22 человек. При этом три человека погибли. Об этом сообщила заместитель главы Минздрава по региону Елена Аранина.

Telegram / Официальный канал следственного управления СК России по Забайкальскому краю/ susk_75;

ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

«Шесть человек получили медицинскую помощь на месте», — сказала чиновник.

Она отметила, что остальных пострадавших доставили в центральную районную больницу.

ДТП произошло из-за того, что водитель служебного автомобиля с вахтовиками слетел с дороги. После этого транспортное средство опрокинулось. Рабочие возвращались в вахтовый поселок после ночной смены.

СК РФ сейчас проводит доследственную проверку. Также правоохранители опросят руководство предприятия, на котором работали вахтовики, и потребуют все необходимые документы.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейский автозак завалился на бок на юго-востоке Москвы.

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