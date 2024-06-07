Пасторальный стиль и платья из твида: горячие тренды на выпускной в 2024 году

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 28 0

В 2024 году рекомендуют рассмотреть необычные аксессуары для образа на выпускной

Пасторальный стиль и платья из твида: горячие тренды на выпускной в 2024 году

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Какие аксессуары лучше подобрать к своим образам и чего стоит избегать?

Лето — это пора выпускных, когда девушки наряжаются в красивые платья. Всегда остается актуальным вопрос: какое лучше выбрать. О трендах в 2024 году сообщило издание URA.RU.

В современном мире можно не ограничивать себя в цветовой гамме. Среди особо популярных оттенков — красный, персиковый, сиреневый и розовый. Их многогранность — от более ярких до постельных — позволит создать неповторимый образ.

Не менее важным моментом являются аксессуары, которые подчеркнут красоту. В 2024 году основным трендом стали крупные серьги, украшения из жемчуга, стразы, бинтики и тканевые розочки.

Чтобы оставаться звездой вечера, важно подобрать гармоничный фасон наряда. Эксперты рекомендуют рассмотреть выпускницам девятых и 11-х классов, как вечную классику, наряды в виде коротких платьев и длинных с интересным кроем, а также рассмотреть и другие варианты. Например, модели нарядов в пасторальном стиле, которые отражают романтику деревенской жизни своей простотой. Обратить внимание стоит и на платья-жакет, облегающие, а также с открытой спиной.

Кроме того, можно попробовать обыграть образ необычной обувью, как кроссовки и кеды, это позволит и обеспечить себе комфорт на весь день.

Для выпускниц четвертых классов в 2024 году советуют рассмотреть пышные платья, наряды формата А-силуэта, твидовые платья и сарафаны. Популярным и красивым отмечают и платья с бантами.

Однако девушкам не рекомендуют надевать на торжество свадебные наряды белого цвета, трикотажные костюмы, а также некомфортную одежду, которая может испортить впечатление об одном из самых главных дней в жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какую сумку лучше выбрать на лето.

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