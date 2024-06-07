Более 140 пострадавших: СК возбудил дело после ДТП с трамваями в Кемерово

У следствия уже есть первые подозреваемые.

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о халатности при осуществлении контроля за пассажирскими перевозками. Поводом послужила авария, произошедшая 6 мая. Неисправный трамвай врезался в другое транспортное средство на той же линии, в результате чего более 140 пассажиров получили ранения, а один из них скончался.

«Следственными органами СК России по Кемеровской области — Кузбассу по факту ненадлежащего обеспечения контроля за деятельностью организации-перевозчика возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека)», — говорится в официальном заявлении Следственного комитета Российской Федерации.

На данный момент следователи работают над установлением обстоятельств произошедшего и дальнейшим привлечением их к уголовной ответственности. По предварительной версии следствия, ответственность за трагедию несут должностные лица из местного Управления транспорта и связи, которые допустили выход на линию неисправного состава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге возбудили дело после гибели человека из-за опрокидывания понтона.