Суд в Крыму взыскал с Украины более трех триллионов рублей за энергоблокаду

Арбитражный суд Крыма постановил взыскать с Украины убытки за энергетическую блокаду в размере более трех триллионов рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он уточнил, что солидарно с кабинета министров и министерства энергетики Украины, а также с национальной энергокомпании «Укрэнерго» в пользу казны Крыма решено взыскать три триллиона 156 миллиардов 605 миллионов рублей.

Константинов отметил, что власти полуострова продолжат оценивать ущерб, нанесенный Крыму «преступным, вредоносным образованием „Украина“».

В феврале крымские власти оценили ущерб, причиненный региону из-за энергетической блокады со стороны Украины более чем в пять триллионов рублей.

«Только сумма ущерба бюджету, предварительно, оценивается в более чем три триллиона рублей. Готовится еще иск от Общественной палаты — это народ Крыма, там сумма будет более двух триллионов рублей. Будет еще ущерб от предприятий. Будет очень серьезная претензия, наверное, самая значительная в части блокад», — заявил тогда Константинов.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали за присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались, а в 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Крыма намерены оценить ущерб, нанесенный полуострову в результате обстрелов со стороны Украины.