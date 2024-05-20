«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 35 0

Депутат Константинов: в Крыму оценят ущерб от обстрелов ВСУ

«Принципиальная позиция»: в Крыму оценят ущерб от обстрелов со стороны Украины

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Власти полуострова намерены предъявить эту сумму киевскому режиму.

Власти Крыма намерены оценить ущерб, нанесенный полуострову в результате обстрелов со стороны Украины. Такое заявление сделал глава парламента республики Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Наша принципиальная позиция — получить от государства Украина компенсацию за все, что они натворили в Крыму», — сказал он.

Константинов добавил, что Крым в обязательном порядке предъявит Украине к оплате сумму ущерба от терактов, которым подвергается территория республики. Киевский режим, подвергая полуостров систематическим попыткам атаковать, только укрепляет уверенность в том, что стратегия по взысканию ущерба верна.

«И не сомневаюсь: у нас найдутся аргументы для того, чтобы этот счет был оплачен», — заявил Константинов.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что только в ночь на 19 мая силы ПВО сбили более 60 дронов ВСУ и девять ракет ATACMS над регионами России. Атаке в том числе подвергся и Крым.

Тема:
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