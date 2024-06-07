Не защищают даже контрацептивы: почему необходимо прививаться от вируса папилломы

Лучше всего вакцинироваться в возрасте от девяти до 45 лет.

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одной из самых недооцененных угроз человеческому здоровью. У женщин он провоцирует развитие рака шейки матки, а у мужчин — полового члена. По словам уролога Павла Низина, от страшного заболевания можно защититься с помощью своевременной вакцинации. Подробно об этом он рассказал в беседе с сайтом Lenta.ru.

Как объяснил врач, прививка от ВПЧ не только препятствует распространению вируса, но и способна предотвратить рак более чем в 90% случаях. Инфекция передается контактно-бытовым путем и может поражать различные участки тела — ученые насчитывают более 200 типов вируса, которые являются причиной появления бородавок, доброкачественных и злокачественных новообразований. Папилломы не поддаются лечению, а от заражения ими половым путем не защищают даже презервативы, поэтому очень важно вовремя вакцинироваться, чтобы на всю жизнь защитить себя от опасности.

В национальный календарь прививок вакцинация от ВПЧ, к сожалению, не входит, поэтому за этим необходимо следить самостоятельно. Прививаться лучше всего в возрасте от девяти до 45 лет, однако и для людей более старшего возраста особых противопоказаний не имеется.

«Несмотря на то, что исследований об эффективности вакцинации для людей старше 45 лет не проводилось, это не значит, что нужно отказываться от прививки. Людям с уже диагностированным ВПЧ также рекомендовано проводить вакцинацию, так как она защищает от возможного инфицирования другими типами вируса», — объяснил врач.

А вот раньше девяти лет прививаться от ВПЧ нельзя, а лучше всего вообще подождать до 11-12. В зависимости от возраста вакцинация проходит по-разному: детям до 14 лет прививку ставят двукратно с интервалом в полгода, а после 15 вакцину вводят уже трехкратно с интервалом в 28 дней и 12 недель.

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