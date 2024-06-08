«Идет той же дорогой»: как Галина Волчек относилась к Владимиру Машкову

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 678 0

Галина Волчек отзывалась положительно о новом директоре «Современника» Машкове

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Артист продолжит дело покойной коллеги — недавно он был назначен новым директором «Современника».

Народная артистка СССР, бывший художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек незадолго до своей смерти посетила спектакль «Ревизор» в Московском театре Олега Табакова. После выступления она отозвалась о Владимире Машкове как об очень талантливом человеке. Архивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Волчек отмечала, что именно эта адаптация произведения Николая Гоголя была прочитана на высшем уровне. Она говорила, что видела много спектаклей по комедии «Ревизор», в некоторых принимала участие как актриса. Но именно тот, где сыграл Машков, показался ей по-настоящему выдающимся и талантливым.

«Володя Машков ведет театр туда, дорогу которую я никогда не предам. И он идет той же дорогой, которой шли мы», — говорила она.

Волчек также тогда призналась, что посмотрела разом все серии сериала «Ликвидация», когда узнала, кто там снимается в главной роли. Именно игра Машкова больше всего поразила ее в кинопроекте.

«Это знают все, что я одним крылом все время машу в сторону Машкова. Он этого стоит», — подчеркивала Волчек.

На днях именно Владимир Машков, о котором артистка всегда отзывалась как о невероятном человеке, назначили директором театра «Современник».

Галины Волчек не стало 26 декабря 2019 года. Артистке было 86 лет. Она до последнего приезжала в театр и работала над постановками.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Машков рассказал, как в молодости решил стать актером.

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