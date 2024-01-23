«Вера папы и мамы»: Машков рассказал, как в молодости решил стать актером

Преследовавшие в первое время неудачи не сломили энтузиазма будущего народного артиста России на пути к овладению профессией.

Решение Владимира Машкова стать актером в свое время поддержали его родители — артисты Новокузнецкого кукольного театра. Об этом народный артист РФ, худрук Московского театра Олега Табакова рассказал в интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» 5-tv.ru Лане Шевченко.

«Просто в определенный период времени я решил попробовать, потому что вера папы и мамы в меня была велика. Я поехал пробоваться и сразу столкнулся с тем, что меня не взяли. Но я не потерял энтузиазма. Есть такая замечательная фраза: успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма. Так я двигался дальше и попал в Новосибирское театральное училище — очень творческое учреждение. Там были замечательные педагоги, замечательные товарищи», — поделился воспоминаниями Машков.

Полное интервью с Владимиром Машковым в рамках проекта «ОтЛичная жизнь» смотрите по ссылке.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как, по словам Владимира Машкова, создавалась легендарная «Табакерка», куда ее основатель Олег Табаков позвал «молодых, дерзких и нахальных» учеников.