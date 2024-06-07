«Плакала и ела»: Гагарина рассказала о похудении на 30 килограммов

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Полина Гагарина страдала из-за повышенного аппетита во время беременности

«Плакала и ела»: Гагарина рассказала о похудении на 30 килограммов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Что помогло артистке взять себя в руки?

Дисциплина и грамотно расставленные приоритеты помогли похудеть российской певице Полине Гагариной на 30 килограммов. Об этом артистка рассказала в интервью для NEWS.RU.

По словам Гагариной, из-за повышенного аппетита во время беременностей ей приходилось непросто.

«Меня раздувало как шарик. Я плакала и ела. Я съедала огромную жирную тарелку карбонары и хотела еще», — призналась знаменитость.

После этого Гагариной пришлось взяться за себя и привести тело в порядок. Как рассказала певица, она начала следить за тем, что и в каких количествах ест. Если она превысила норму, то сокращала ее на следующий день.

«Не люблю завтракать. Но я могу навернуть чизбургер и гамбургер, все что угодно», — поделилась Гагарина.

Артистка также рассказала, что похудеть ей удалось благодаря грамотно расставленным приоритетам. Сама Гагарина считает себя очень дисциплинированным человеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Полина Гагарина оказалась под капельницей.

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