«Могла погибнуть»: известный блогер показала последствия удаления геля из губ

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 26 0

Блогер Большакова пожаловалась на сильную аллергию после удаления геля из губ

«Могла погибнуть»: известный блогер показала последствия удаления геля из губ

Фото: Instagram* / if.sofa.li

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Что вызвало такой сильный отек?

Блогер из Новосибирска Софья Большакова показала, как у нее распухли губы до гигантских размеров из-за аллергии после удаления геля. Соответствующие фото можно увидеть в материале KP.RU.

Софья рассказала, что первый раз столкнулась с аллергией, когда завела белую крысу. У нее появились высыпания на коже, однако знаменитость не придала этому значения. Вскоре у девушки случился сильнейший приступ после контакта с домашним животным.

Оказалось, что блогер таким образом реагирует не только на крыс, но и на некоторые продукты питания. После приступов аллергии в губах девушки «стали собираться комочки». Это выглядело неэстетично, поэтому она решила обратиться к косметологу и удалить гель.

Именно после удаления препарата случилась самая сильная аллергическая реакция, и губы девушки раздулись до невероятных размеров.

«Опять распухло все лицо: хорошо, что лекарства были наготове, иначе из-за такого сильного отека я могла даже погибнуть», — рассказала Софья.

Софья Большакова — новосибирский блогер, у которого около 400 тысяч подписчиков. Она рассказывает про отношения, делится советами по поводу стиля и шутит со своей сестрой в роликах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая опасность поджидает любительниц пухлых губ.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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