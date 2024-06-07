Бой проигран: американец попытался избавиться от паука и сжег свой дом

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 34 0

В США избавлявшийся от паука мужчина случайно поджег дом паяльной лампой

Бой проигран: американец попытался избавиться от паука и сжег свой дом

Фото: www.globallookpress.com / © J. Fieber

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ущерб от борьбы с нежеланным гостем оказался куда больше, чем ожидал мужчина.

В США мужчина, пытаясь избавиться от паука, случайно поджег свой дом. Ожесточенная битва обернулась провалом, сообщила пожарная служба Фресно.

Ненависть к членистоногим чуть не обернулась трагедией для жителя Калифорнии. В выходные мужчина не смог спокойно отдохнуть в собственном доме, заметив в одной из комнат паука. Он вооружился паяльной лампой и вместе с пауком избавился от части дома.

В здании начался пожар. К счастью, в результате никто не пострадал, так как вовремя прибывшим пожарным удалось предотвратить повреждение большей части жилища.

«Нам тоже не нравятся пауки, но никогда не стоит использовать паяльную лампу или любое другое легковоспламеняющееся устройство для борьбы с вредителями», — напомнили в пожарной службе, посоветовав использовать более безопасные методы для борьбы с нежелательными гостями.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в США внезапно «ожила» отправленная в морг пожилая женщина.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.57
0.13
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

19:22
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
19:04
Те же симптомы: можно ли летом заболеть ОРВИ и в чем главная опасность вируса
19:00
Суд арестовал бывшего замгубернатора Кубани по делу о коррупции
18:51
«Похорошела сквозь слезы»: Чеботина раскрыла секреты прошлых отношений
18:50
Европа самостоятельно убивает свою культуру — Путин
18:45
Путин призвал не доводить до угрозы применения ядерного оружия

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака