Выписали из мертвых: в США внезапно «ожила» отправленная в морг пожилая женщина

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

В США считавшаяся умершей 74-летняя женщина вновь стала дышать в морге

Выписали из мертвых: в США внезапно «ожила» отправленная в морг пожилая женщина

Фото: www.globallookpress.com

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Она была пациенткой хосписа при доме престарелых.

В США сотрудники хосписа в доме престарелых отправили пожилую женщину в морг, а затем увидели, как она «ожила» прямо в похоронном бюро. Об этом инциденте пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление заместителя шерифа округа Ланкастер Бена Хошина.

Случай произошел в городе Линкольн, что расположен в американском штате Небраска. Состояние 74-летней Констанс Гланц было тяжелым, ей оказывали паллиативную поддержку, но в итоге она перестала дышать.

В итоге Гланц решили отправить в морг, однако спустя несколько часов после транспортировки сотрудник учреждения заметил, что женщина вновь дышит — он сразу позвонил в 911. Бригада спасателей экстренно доставила Гланц в больницу.

Сообщается, что полиция начала расследование инцидента, хотя пока что неизвестно — были ли нарушены какие-либо протоколы. Стоит также упомянуть, что после этого происшествия семью Констанс Гланц все же поставили в известность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что чувствует умирающий человек — об этом рассказал американский специалист по паллиативной медицине.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
Одним — отдых, другим — работа: финансовый гороскоп на лето 2024

Последние новости

19:56
Всевидящее око: в России растет количество уличных систем видеонаблюдения
19:47
Риски выше на 55%: ученые рассказали о неочевидном вреде перца чили
19:40
«Вопрос времени»: в России не исключили возникновение новой эпидемии
19:32
«Технологически независимая»: АвтоВАЗ представил новую Lada Iskra на ПМЭФ
19:20
Как проходит первый день ПМЭФ: главные темы и соглашения
19:11
Выписали из мертвых: в США внезапно «ожила» отправленная в морг пожилая женщина

Сейчас читают

«Извините, затупили!»: сбежавшие из России компании просят «понять и простить»
Родословное древо Путина показали на ПМЭФ-2024
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака