Минобороны опубликовало кадры уничтожения морского дрона ВСУ с борта Ка-27

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Вражеский безэкипажный катер взлетел на воздух после нескольких пулеметных очередей по нему.

Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря опубликовало Минобороны РФ.

На них видно, как вражеский морской дрон расстреливают пулеметными очередями с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. После нескольких попаданий происходит мощный взрыв, который сопровождается радостными возгласами российских бойцов — цель уничтожена.

Ранее в этот день военное ведомство сообщало о том, что российская авиация уничтожила в Черном море два безэкипажных катера Военно-морских сил (ВМС) Украины, направлявшихся к берегам Крыма.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия РФ поразила склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ.

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