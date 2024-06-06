Армия РФ поразила склад хранения безэкипажных катеров и место запуска дронов ВСУ

В Минобороны также сообщили об уничтожении почти 50 украинских беспилотников.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Вооруженные силы России в ходе спецоперации за сутки поразили склад хранения безэкипажных катеров ВСУ и место запуска украинских дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что для выполнения таких боевых задач были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск РФ.
«Поражены склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа, пункты временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники ВСУ в 127 районах», — доложили в оборонном ведомстве.
Вместе с тем российские силы противовоздушной обороны сбили 48 украинских бесплиотников, противокорабельную ракету «Нептун», а также семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха».
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска получили новую тяжелую огнеметную систему ТОС-3 «Дракон».
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