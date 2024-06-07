«Есть причины»: почему Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 8 0

Буланова заявила, что не взяла фамилию мужа из-за организационных причин

«Есть причины»: почему Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Как штамп в паспорте повлиял на отношения в паре?

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова призналась, почему после свадьбы с бизнесменом Валерием Рудневым не взяла фамилию избранника. Об этом певица рассказала изданию Teleprogramma.pro.

«На то есть организационные причины. Надеюсь, что в ближайшее время они решатся. Может быть, будет двойная. Пока точно не знаю. Но когда это произойдет, то распространяться на эту тему не стану», — отметила звезда.

Буланова также рассказала, что штамп в паспорте никак не повлиял на отношения между ней и Валерием. По мнению певицы, регистрация брака говорит лишь о серьезности намерений между двумя людьми и ничего больше.

В июне 2023 года Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева, который младше ее на 19 лет. О помолвке они объявили еще в ноябре прошлого года. Брак стал третьим для 54-летней певицы.

До этого она была замужем за продюсером Николаем Тагриным и футболистом Вячеславом Радимовым. От браков с ними у певицы есть сыновья Александр и Никита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Радимов отреагировал на неожиданное предложение Булановой.

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