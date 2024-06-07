Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Срочная новость 20 0

Разыскивают ее по статье УК.

Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России

Фото: JOSE SENA GOULAO / ТАСС

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Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко объявлена в розыск в России. Информация об этом следует из базы данных МВД РФ.

«Разыскивается по статье УК», — указано в графе «основание для розыска».

О какой именно статье идет речь, не уточняется.

Юлия Тимошенко занимала должность премьер-министра Незалежной несколько месяцев в 2005 году, а также с декабря 2007-го по 3 марта 2010 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимошенко указала на ошибки президента Украины Владимира Зеленского

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