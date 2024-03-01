«Этого не должно быть»: Тимошенко указала на ошибки Зеленского

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 48 0

Тимошенко: Зеленскому не стоит отменять демократию и консолидировать власть

«Этого не должно быть»: Тимошенко указала на ошибки Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / Serg Glovny

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На Украине начинают понимать, что глава киевского режима совсем не похож на «демократичного политика».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит отказаться от злоупотребления властью и перестать «отменять демократию». Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

По словам украинского политика, если до российской спецоперации и в самом ее начале глава киевского режима еще прислушивался к мнению других участников политического процесса, то позже сделал ставку на консолидацию власти, причем, очевидно, слишком перестарался в этом вопросе.

«Я очень хочу посоветовать президенту быть внимательным и не использовать больше, чем необходимо, консолидацию власти, которая иногда действительно необходима во время войны. Пожалуй, это самые важные советы, которые я хотела бы ему дать», — заявила Тимошенко в интервью немецкому телеканалу ZDF.

По мнению бывшего кандидата на пост президента Украины, действующий лидер практически «отменяет демократию» и давно не обращает внимания на плюрализм, который фактически является ее основой.

Также Тимошенко призналась, что проблемы с коррупцией, царящей несколько лет назад в структурах всех уровней, и сегодня никуда не делись.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США указали Украине на ее истинное место.

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